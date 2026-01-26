Dagli inviati Giani ringrazia Commisso: "Lascia il suo nome nella storia di Firenze e della Fiorentina"

Si stanno celebrando, presso il Duomo di Firenze, gli ultimi saluti al presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso il 16 gennaio all'età di 76 anni. A margine della messa in suffragio, ai nostri microfoni è intervenuto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: "Mi fa piacere vedere così tanta partecipazione. Questa città e questa regione vogliono vedere in Rocco Commisso una persona che ha fatto del bene a tutti con una parabola che è quella del ragazzo adolescente che arriva negli Stati Uniti, che corona con grande impegno, sagacia e forza il suo disegno, ma che poi vuole restituire qualcosa al suo paese d'origine e lo fa attraverso l'impegno in una Fiorentina che rappresenta come nessun'altra squadra la sua città.

Firenze è la Fiorentina, la Fiorentina è Firenze e conseguentemente ecco che lascerà il suo nome nella storia per quel centro sportivo che è sicuramente il più bello in Italia e fra i più belli in Europa. Il mio legame con lui è un legame umano, di una persona che davvero lascia davvero il segno nella storia di questa città e di questa regione".