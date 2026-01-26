Di nuovo l'Arabia su Kean. L'Al Hilal di Inzaghi lo vuole in caso di addio di Leonardo
Di nuovo l'Arabia Saudita su Moise Kean. Dopo le avances dell'estate fatte dall'Al Qadsiah, la Saudi Pro League torna a bussare alla porta del centravanti della Fiorentina. Stavolta, a fare un pensiero sull'attaccante è l'Al Hilal, dove allena Simone Inzaghi, lo stesso club che dai viola ha prelevato poche settimane fa Pablo Mari e che lo scorso agosto voleva assiduamente Pietro Comuzzo.
Come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, l'Al Hilal sta cercando di sistemare altrove Marcos Leonardo, brasiliano che è stato proposto a Roma e Napoli, ma ha avuto anche un'offerta del CSKA Moscow. Se si concretizzasse l'operazione, ecco che il tecnico ex Inter avrebbe chiesto alla sua dirigenza il numero 20 della Fiorentina.
