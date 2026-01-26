Dagli inviati L'aneddoto di Severini su Commisso: "A mensa era sempre curioso di conoscerci"

Presso il Duomo di Firenze si stanno celebrando gli ultimi saluti al presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso il 16 gennaio all'età di 76 anni. A margine della messa in suffragio, è intervenuta Emma Severini, calciatrice della Fiorentina Femminile. Ecco le sue parole ai microfoni di FirenzeViola: "La persona che è stata e che ha dimostrato di essere, soprattutto a livello umano, è stata grandiosa. E' di esempio per tutti ciò che ha fatto per il calcio femminile, per Firenze come città e che ha fatto per la Fiorentina. E' stato speciale perché oltre a lasciarci una grande eredità come il Viola Park, struttura che non hanno tante squadre, ci ha lasciato davvero dei valori enormi, anche grazie a Joe. Sono stati una fonte di ispirazione perché non solo perdiamo un presidente, ma soprattutto un uomo di grande spessore con dei valori unici. Mi ricordo tante volte quando era in mensa con noi. Era così curioso di sapere tante cose della nostra vita, di come era nata la nostra passione e questo non è da tutti. Per noi essere qui oggi è difficile perché perdiamo davvero una grande persona":

Cosa ha dato al calcio femminile Rocco commesso?

"In Italia quello che ci ha dato è speciale, perché l'Italia purtroppo è ancora indietro. Lui ci trattava allo stesso modo, credeva in noi, nella squadra. Ha fatto di tutto per aiutarci a migliorare e quindi questo è la dimostrazione, ripeto, della persona che era e di quanto abbia migliorato Firenze, la Fiorentina, ma l'intera Italia aiutandoci e aiutando il calcio femminile".