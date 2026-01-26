Dagli inviati Lungo applauso alla famiglia Commisso: Joseph e Catherine omaggiati dai presenti

Termina da pochi minuti la messa in memoria di Rocco Commisso, svoltasi nel Duomo di Firenze alla presenza di tutta la Fiorentina e di tanti personaggi di spicco del mondo del calcio e dello sport. Molto bello il momento dell'uscita dalla cattedrale della famiglia Commisso, applaudita da tanti presenti all'esterno della principale chiesa fiorentina: Joseph, uscito dal Duomo con una sciarpa viola in mano, si è anche avvicinato a ringraziare personalmente i circa 2000 che hanno presenziato all'ultimo saluto al compianto patron della Fiorentina. Qua sotto il video: