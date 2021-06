MERCATO, Viola su Deyonge, terzino classe 2002

Dalla Francia arrivano voci che riportano l'interesse della Fiorentina per il promettente difensore Héritier Deyonge: secondo quanto riportato da FootMercato sul diciannovenne terzino belga, rientrato all'Olympique Lione dopo un prestito di sei mesi all'Utrecht, ci sarebbero diverse squadre europee (Fiorentina, Club Bruges e Standard de Cork su tutte). Mancino naturale e già nazionale giovanile belga, Deyonge potrebbe decidere di lasciare in estate Lione per cercare più spazio altrove.