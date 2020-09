MERCATO, Anche i viola su Jorman Campuzano

Dal Sudamerica sono sicuri: la Fiorentina segue Jorman Campuzano, centrocampista del Boca Juniors. Gol Caracol scrive che dall'entourage del giocatore hanno fatto sapere che ci sono vari club su uno dei talenti della Colombia: Galatasaray, Benevento e appunto Fiorentina, che hanno apprezzato le prime partite in maglia Boca di Campusano. La trattativa comunque non è facile, perché Miguel Angel Russo, tecnico della squadra di Buenos Aires, non vorrebbe privarsi di uno dei pezzi forti del suo centrocampo.