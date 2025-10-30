Mencucci: "Parole di Pradè da brividi. Però la colpa non è dei dirigenti"

L'ex dirigente della Fiorentina Sandro Mencucci, oggi al Lecce, ha parlato così in vista della sfida di domenica al Franchi ma soprattutto a proposito della situazione a Firenze: "Di solito la squadra da salvare dovrebbe essere il Lecce. Ma sentire Pradè dire che contro di noi sarà la partita della vita e della morte mi fa venire i brividi. Io tifo Lecce ma amo profondamente la Fiorentina. Con Pioli ho sempre avuto un ottimo rapporto, lo stimo moltissimo. L’idea che sia proprio il Lecce a mandarlo via mi dispiacerebbe. Forse è meglio che non venga allo stadio, soffrirei troppo. Da fuori tutti si chiedono cosa stia succedendo a Firenze. La società è solida, la proprietà non fa mancare nulla, ci sono ottimi dirigenti, un allenatore esperto che conosce bene l’ambiente e una rosa di grande qualità. Eppure qualcosa non funziona, e temo che non lo capisca nemmeno la Fiorentina stessa. È questo il vero problema”.

Mencucci ha poi parlato dell'attuale dirigenza della Fiorentina difendendola: “Non si può addossare la colpa a Pradè o a Ferrari. La squadra è stata costruita con criterio, non sono stati presi giocatori sbagliati. È inspiegabile come talenti di questo livello possano rendere così al di sotto delle aspettative. Se c'è una persona che può tirare fuori la Fiorentina da questo momento, comunque, quella è Stefano Pioli”.