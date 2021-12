MAYORAL, Parla Mou: "Può giocare con Abraham"

Durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia, il tecnico della Roma José Mourinho ha risposto anche ad alcune domande su Borja Mayoral, attaccante che interessa da tempo alla Fiorentina ma che, dopo l'ottima prestazione in Conference League, in questo finale di 2021 potrebbe avere più spazio nelle fila giallorosse. Ecco cosa ha detto Mou sulla possibilità di far giocare lo spagnolo in coppia con Tammy Abraham: "Hanno giocato bene e abbiamo tanti assenti, sono un'opzione. Anche Shomurodov e Felix possono giocare. Abbiamo delle opzioni, ma sono contento perché hanno fatto i loro gol. Per un attaccante non è sufficiente giocare bene per l'opinione pubblica, servono i numeri. Sono gol importanti per la loro autostima".

Cosa cambia per Abraham giocare con Mayoral?

"Shomurodov è più di corsa e di profondità. Mayoral vuole più la palla al piede e si sente di più in area. Per Tammy non cambia giocare con l'uno o con l'altro: ha il suo profilo di gioco con e senza palla".