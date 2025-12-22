Fiorentina subito in campo poi appuntamento a mercoledì: le immagini

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:52News
di Redazione FV

La Fiorentina si è allenata in mattinata, all'indomani della bella vittoria (la prima in campionato) sull'Udinese. Scarico per i titolari di ieri, lavoro sul campo per gli altri. Poi il rompete le righe fino a mercoledì visto il giorno libero concesso.

Da dopodomani finvece massima concentrazione in vista della delicata sfida Parma-Fiorentina del 27 che costringerà i viola ad allenarsi anche a Natale. Ecco il video dell'allenamento di oggi postato dalla Fiornetina stessa: