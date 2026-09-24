Se ne è andata a 60 anni la giornalista Elena Pero, voce del tennis in Italia

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Si è spenta a soli 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis per Sky Sport. Era malata da tempo e a darne notizia è stata la stessa emittente che l'ha ricordata con un lungo messaggio del direttore Federico Ferri: "Appartiene al pantheon dove stanno, ne citiamo alcuni, Nicolò Carosio, Nando Martellini, Paolo Rosi, Alfredo Pigna, Adriano De Zan, coloro che hanno raccontato a milioni di italiani le imprese leggendarie del nostro sport, come quelle di Sinner e di quest’epoca d’oro del tennis italiano. Se n’è andata, come Rino Tommasi e Gianni Clerici. Non smetteremo di ascoltarti. E non smetteremo di ricordarti, cara Elena.

Anche se noi di Sky Sport non saremo più gli stessi, ti promettiamo che faremo di tutto per essere degni di quello che ci hai lasciato, del tuo esempio. E di te. Anima pura, persona perbene, specchiata giornalista, meravigliosa collega. Grande, indimenticabile voce".