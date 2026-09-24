Ora in campo Costa d'Avorio-Ghana. Oulai parte dalla panchina
Non partirà dall'inizio Christ Inao Oulai, centrocampista della Fiorentina attualmente impegnato con la sua Nazionale della Costa d'Avorio. Il classe 2006 è stato messo in panchina dal CT Renard in vista dell'impegno contro il Ghana valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Questa la formazione ufficiale degli Elefanti ivoriani:
1 - Yahia Fofana (GK)
9 - Ange-Yoan Laurent Bonny
8 - Franck Yannick Kessie (C)
18 - Ibrahim Sangare
13 - Malick Junior Yalcouye
3 - Nclomande Ghislain Konan
19 - Nicolas Pepe
21 - Obite Evan Ndicka
2 - Ousmane Diomande
15 - Toulpaley Luck Evrad Zogbe
10 - Yan Diomande
A disposizione:
23 - Alban Marc Lafont (GK)
11 - Amadou Kone
20 - Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou
24 - Bazoumana Toure
4 - Christ Raynvel Inao Oulai
17 - Christ Tape
5 - Gnani Yahn Alexandre Gbaho
14 - Guela Doue
22 - Kassoum Ouattara
25 - Michel Junior Diaz
16 - Mohamed Kone (GK)
7 - Ryan Fofana
12 - Zepé Elye Delmas Wahi
6 - Zabi Patrick Eloge Gueu
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