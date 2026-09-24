Aquilani: "Ringrazio Suwarso per le parole. Favasuli? Lo conosco da bambino"

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Alberto Aquilani, intervenuto oggi a Radio 24 , ha parlato del momento della squadra in vista della prossima sfida al Milan, facendo anche un punto sulla sua prima stagione in Serie A da allenatore: "Affronteremo una squadra forte (il Milan, ndr), importante, ma noi siamo una squadra che cerca di fare le cose a prescindere dall'avversario, lo stiamo dimostrando a sprazzi secondo me e lo possiamo fare ancora meglio, dobbiamo prepararla bene con la giusta umiltà".

Su Cisse, Liberali e Favasuli, allenati tutti a Catanzaro: "Sono tre ragazzi giovani ma molto bravi. Sono nel momento giusto per andare a dimostrare le loro qualità in Serie A. Con me hanno fatto un lavoro straordinario. Ognuno di loro ha una storia differente e molto bella. Favasuli lo conosco da quando è bambino, conosco tutta la sua storia, sono tre storie molto belle e che possono essere spunto per me in futuro".

È stato indicato dal presidente del Como Mirwan Suwarso tra i profili apprezzati dal club per il dopo Fabregas: "Ho letto l'intervista di Suwarso, è ovvio che fa piacere ma questo è un mondo dove tutto si ribalta con una palla che entra dentro e una palla che esce fuori. Io ho appena iniziato in Serie A, conosco le difficoltà di questo mestiere, e sono molto concentrato sul Sassuolo perché per me è un'opportunità seria".

Sulla Nazionale ha detto: "Bisogna aver pazienza. Ha fatto tanti cambiamenti, ci saranno delle partite difficili da affrontare e mi auguro che non ci sia l'ossessione per il risultato perché è iniziato un nuovo ciclo e ci vuole tempo. Non si fanno le cose in due raduni o tre allenamenti e mi auguro che ci sia pazienza da parte di tutti".