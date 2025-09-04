Massimo Moratti non è più in terapia intensiva, lenti progressi dell'ex patron dell'Inter

>L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ieri ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell'Istituto Humanitas di Rozzano in cui è ricoverato da nove giorni per una brutta polmonite. Lo scrive La Gazzetta dello Sport che nella sua edizione odierna ripercorre l'ultima settimana dell'ex patron nerazzurro, dall'intubazione il 26 agosto fino ai miglioramenti avvenuti a partire dal weekend che lo hanno portato ieri ad uscire dalla terapia intensiva. Ora l'obiettivo e la speranza di tutti i tifosi nerazzurri, oltre che ovviamente della famiglia, è che possa tornare a casa il prima possibile. Con discrezione, sono vicini allo storico presidente della Beneamata anche tanti dei suoi ex giocatori, riuniti nel maggio scorso per la festa di compleanno a sorpresa a Imbersago.