Masitto e il primo Zaniolo nelle giovanili viola: "Gli feci capire che poteva fare la differenza"

Cristiano Masitto, allenatore di Nicolò Zaniolo quando giocava nella Fiorentina ai tempi delle giovanili, ha parlato del suo ritorno a Firenze in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Ci sono dei giocatori per cui vale la pena lavorare bene e studiarli. E lui è uno di questi, ha sempre avuto grande talento, ma quando giocava con me è stata la svolta. Ha capito che doveva giocare per gli altri e che il calcio non è uno sport individuale.

All'inizio con me non giocava, poi una volta a fine allenamento l'ho tenuto con me a lavorare singolarmente. Dopo questo episodio si sfogò con la mamma che mi chiamò per raccontarmi delle lacrime e da lì giocò sempre perché capii che poteva fare la differenza. Prese la leadership e divenne un punto di riferimento per tutti i suoi compagni".