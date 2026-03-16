Dodo: "Più bello il mio gol di quello di Parisi. Speriamo Ancelotti abbia visto"

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Dopo la vittoria contro la Cremonese, a DAZN Dodo ha commentato così: "Sapevamo che era uno scontro diretto e ce lo siamo detto tutta la settimana, era importante vincere. Ora dobbiamo restare concentrati e chiudere al meglio la stagione anche in Conference. La sintonia con Parisi? Il mio gol è stato più bello (ride, ndr). Ci conosciamo da tre anni e c'è una bella sintonia. Il gol? Non ci credevo quando l'avversario è caduto, poi davanti al portiere ho aspettato e con una finta mi sono liberato. Speriamo che Ancelotti lo abbia visto...