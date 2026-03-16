Parisi: "Gol di destro? Lo provo in allenamento. Ora testa alla salvezza"

vedi letture

Fabiano Parisi, esterno della Fiorentina, ha parlato così a DAZN dopo la partita vinta contro la Fiorentina: "La realtà è che purtroppo siamo lì sotto anche se abbiamo un livello un pochettino più alto. Però la realtà è questa e passo dopo passo vogliamo uscirne. Il gol di destro? In allenamento ci provo spesso perché con il mister sappiamo che gli avversari mi conoscono e per questo mi serve come arma in più. Ora pensiamo alla salvezza, ci dobbiamo salvare- Pensiamo partita dopo partita, mancano ancora 9 partite e dobbiamo fare più punti possibile".