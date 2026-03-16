Parisi: "Gol di destro? Lo provo in allenamento. Ora testa alla salvezza"
FirenzeViola.it
Fabiano Parisi, esterno della Fiorentina, ha parlato così a DAZN dopo la partita vinta contro la Fiorentina: "La realtà è che purtroppo siamo lì sotto anche se abbiamo un livello un pochettino più alto. Però la realtà è questa e passo dopo passo vogliamo uscirne. Il gol di destro? In allenamento ci provo spesso perché con il mister sappiamo che gli avversari mi conoscono e per questo mi serve come arma in più. Ora pensiamo alla salvezza, ci dobbiamo salvare- Pensiamo partita dopo partita, mancano ancora 9 partite e dobbiamo fare più punti possibile".
Pubblicità
News
Liberazione viola: insieme agli attributi, l’eleganza di una squadra consapevole. I fantasmi forse sono spariti. Anche senza Kean (in panchina) il gruppo ha dato le risposte giuste. E ora finale di stagione da scrivere in Europadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Liberazione viola: insieme agli attributi, l’eleganza di una squadra consapevole. I fantasmi forse sono spariti. Anche senza Kean (in panchina) il gruppo ha dato le risposte giuste. E ora finale di stagione da scrivere in Europa
Copertina
FirenzeViolaLa Fiorentina ha colto l'occasione e questa è una notizia. Tanti riscatti e un assist per l'Europa
Giacomo A. GalassiLiveCremonese-Fiorentina 1-4, i viola calano il poker e superano il Lecce in classifica
Mario TeneraniCremona stasera vale tutto. C'è Kean, speriamo giochi almeno un po'. Aspettiamoci una Fiorentina prudente… Bella notizia, Martinelli incanta Genova
Tommaso LoretoDa Napoli il primo assist, il Lecce va ko e la classifica è in evoluzione. Cremona tappa fondamentale, una Viola pragmatica attende responsi su Kean
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com