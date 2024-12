MAROTTA, Scelta di rinviare quasi scontata. Inter vicina

FirenzeViola.it

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di SkySport per parlare della situazione legata alle condizioni di Edoardo Bove esprimendo la solidarietà della società nerazzurra. Queste le sue parole: "Intanto i dirigenti viola sono in ospedale. Io ho parlato con loro e sono qui per dare la vicinanza dell'Inter alla famiglia e alla Fiorentina. La scelta di rinviare la partita è stata spontanea. Siamo una comunità in queste occasioni normale si prendano queste decisioni. Tutti emotivamente sono stati coinvolti. Mi limito a dire questo perché mi sembrava corretto. Questo è il mio pensiero. Sono qui ad esprimerlo da parte del mondo Inter e di tutto il mondo del calcio".

Avete parlato di rimandare le prossime partite?

"Devo dire che non abbiamo affrontato il tema. Questo fatto è troppo rilevante. La concentrazione è solo sulla sua salute da domani valuteremo".