MAROCCO, È 0-0 con la Croazia. 90' per Amrabat

Finisce 0-0 il primo match del Mondiale del gruppo F tra Marocco e Croazia. Una sfida divertente e tattica che ha visto il viola Sofyan Amrabat giocare per 90' e rivelarsi come uno dei migliori in campo (nonostante l'unico cartellino giallo della partita preso al 78'). Per l'obiettivo di mercato della Fiorentina Abdelhamid Sabiri appena 9' in campo più recupero nel secondo tempo: il fantasista doriano ha preso il posto all'81' di Ounahi. Stasera alle 20, a completamento del gruppo F, il match tra Belgio e Canada.