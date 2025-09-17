Marino: "La Fiorentina lotterà per l'Europa. Che acquisti Nicolussi e Piccoli!"

Marino: "La Fiorentina lotterà per l'Europa. Che acquisti Nicolussi e Piccoli!"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:02News
di Redazione FV

Pierpaolo Marino, ex direttore tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di TMW commentando, tra i vari temi legati alla Serie A, anche quello relativo al mercato e alle prospettive stagionali della Fiorentina. Queste le sue parole: "La Fiorentina ha lavorato bene sul mercato, lotterà come fatto negli ultimi anni per l'Europa. La vedo bene, faccio un plauso per la campagna acquisti perché Piccoli e Nicolussi mi piacciono". 

Sul possibile capocannoniere del campionato: "Mi giocherei il nome di Hojlund oltre a Kean e al solito Lautaro".