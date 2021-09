MARIANELLA, Un solo appunto al mercato dei Viola

Il giornalista di Sky Sport, Massimo Marianella, è intervenuto per parlare della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "I viola sono una squadra che gioca u bel calcio e che diverte. Mi sembrano strutturati bene sia per il presente che per il futuro grazie ad una sessione di mercato ottima. Sinceramente dopo aver preso Nico Gonzalez, colpo eccezionale, ed aver tenuto Vlahovic, che è come aver fatto un grande acquisto, io darei alla Fiorentina l'Oscar del calciomercato. Mi piace anche come si è strutturata la società che ha dato ad Italiano pure Torreira. L'uruguaiano adesso ha quel pizzico di fisicità in più grazie al calcio inglese e non va dimenticato Odriozola che il Real pagò tantissimo anche se ha giocato poco: non è comunque facile quando davanti hai uno come Carvajal. Manca un vice Vlahovic ed è l'unico appunto che faccio alla Fiorentina perché sul ruolo di esterno ci sono giovani da valorizzare come Sottil e secondo me non ci sono defezioni. Vlahovic? Avrà una carriera straordinaria, sa fare tutto come prima punta. E' un ragazzo serio, credo possa mantenere una dimensione tranquilla anche da star. Sono pronto a scommettere che lo diventerà. A livello mondiale ce ne sono pochissimi così, la Fiorentina ha un gioiellino in mano".