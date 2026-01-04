Marelli netto sul rigore: "Il rigore è evidente, non doveva essere revocato"

vedi letture

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A e opinionista DAZN, ha parlato così del rigore, prima concesso da La Penna e poi revocato dal VAR, per la Fiorentina: "Il rigore è evidente. Non sono per nulla d'accordo. È una valutazione di campo, Baschirotto e Piccoli si trattengono a vicenda. Il calcio di rigore non doveva essere revocato dal VAR, l'on file review è eccessiva. Questa è moviola".