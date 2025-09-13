Marelli e le scelte arbitrali di Fiorentina-Napoli: "Sul gol di Ranieri niente VAR"

vedi letture

L'ex arbitro Luca Marelli, oggi commentatore per DAZN, all'emittente ha spiegato le scelte arbitrali di Fiorentina-Napoli, partendo dal calcio di rigore assegnato al Napoli: "Non è stato valutato certo il fallo di Comuzzo su Anguissa perché su quello non ci sono dubbi. Il check è stato fatto sulla posizione di Di Lorenzo sul primo tiro, ma l'esterno del Napoli era tenuto in gioco da Pongracic.

Poi c'è l'episodio del gol della Fiorentina sul quale però non poteva intervenire il VAR: prima del calcio d'angolo c'è una spinta di Piccoli che mette fuori causa Anguissa, ma avviene quando il pallone non è in gioco e per questo la valutazione è solo dell'arbitro. Che però doveva fermare il gioco e far rialzare il giocatore del Napoli prima di far battere il calcio da fermo".