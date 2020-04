MARANI, Ripresa darebbe segnale. Medici sportivi...

Il noto giornalista Matteo Marani ha parlato dei principali temi riguardanti la ripartenza del calcio italiano: "Riprendere con gli allenamenti sarebbe un bel segnale verso l'accensione della macchina. Credo che il campionato debba ripartire, anche se secondo me maggio è troppo presto. Per giugno-luglio magari si può pensare a concludere, però".

Molti medici sportivi però hanno sollevato perplessità.

"Dal punto di vista dei medici è un problema nel problema, perché sono loro che devono garantire la salute dei giocatori. Si potrebbe creare uno scenario in cui se dimostri che non c'è stata tutela, il medico può diventarne responsabile. Tra le tante preoccupazioni c'è anche questa, e va compresa. Lo stesso protocollo è complicato, perché metà delle società di Serie A non ha le strutture adeguate. Così come è difficile pensare di tenere due mesi interi la squadra in ritiro... Il calcio però farà di tutto".

Si parla anche di giocare da una certa longitudine in giù, in Italia.

"Qualche club ha anche fatto capire di non essere contento. Ma le cose cambieranno, ricordo tante dichiarazioni da marzo ad oggi che puntualmente sono state disattese. Ricordo che all'inizio la UEFA diceva come l'Europeo non fosse assolutamente in discussione... E poi la chiusura di tutto al 29 agosto, anche se proprio ieri Ceferin stesso poneva i problemi".