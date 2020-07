MANDZUKIC, Ho risolto il contratto con l'Al Duhail

E' durata pochissime settimane l'avventura di Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus, al Duhail. A comunicare l'interruzione è lo stesso croato attraverso il proprio account Twitter: "Ho raggiunto un accordo con la dirigenza dell'Al Duhail S.C per risolvere il mio contratto di comune accordo. Apprezzo la fiducia e l'ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro il meglio al club e al team in futuro".

I reached an agreement with @duhailsc management to terminate my contract by mutual consent. I appreciate the trust and hospitality that I have received in Qatar and I wish the best to the club and the team in the future. #mm17 pic.twitter.com/DrJ2yBxp7V