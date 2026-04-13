Mandragora: "Sento la responsabilità di essere tra i più esperti alla Fiorentina"
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Prima della sfida contro la Lazio, a DAZN ha parlato Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina. Queste le sue parole: "Sono uno dei più esperti qui e sento maggiormente la responsabilità, non mi nascondo. Oggi dobbiamo dare il massimo. Da un po' di tempo ogni partita è un'occasione, speriamo di fare punti: potrebbe essere la partita giusta".
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