Mandragora: "Sento la responsabilità di essere tra i più esperti alla Fiorentina"

Mandragora: "Sento la responsabilità di essere tra i più esperti alla Fiorentina"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:35News
di Redazione FV

Prima della sfida contro la Lazio, a DAZN ha parlato Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina. Queste le sue parole: "Sono uno dei più esperti qui e sento maggiormente la responsabilità, non mi nascondo. Oggi dobbiamo dare il massimo. Da un po' di tempo ogni partita è un'occasione, speriamo di fare punti: potrebbe essere la partita giusta".