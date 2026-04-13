Mandragora: "Crystal Palace, noi vogliamo crederci. Faccio un appello ai tifosi"

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Rolando Mandragora parla così a DAZN dopo la partita tra Fiorentina e Lazio: "Sicuramente è un grande passo verso la salvezza ma manca ancora qualcosa. È stata un'annata particolare, non è partita bene ma stiamo provando a raddrizzarla. Giovedì ora pensiamo al Crystal Palace cercando di crederci il più possibile: facciamo un appello ai nostri tifosi che ci sono sempre stati vicino. Noi vogliamo crederci ancora, poi penseremo alla salvezza che ancora non è stata raggiunta".

Il soprannome Rolly le piace?

"Me l'hanno dato appena arrivato e me lo tengo stretto".

