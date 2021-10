MANDORLINI, Castro ha qualità per fare l'esterno

Andrea Mandorlini, ex allenatore dello Spezia ed ex allenatore di Castrovilli alla Cremonese, è intervenuto per parlare della sfida tra i viola ed i liguri, ma non solo. Di seguito le sue dichiarazioni:

Qual è il suo giudizio sul lavoro di Italiano con la Fiorentina?

"Deve trovare ancora un po' l'equilibrio, ma ha fatto bene. Forse è arrivata qualche sconfitta di troppo, ma è l'inizio di un percorso e ci vuole pazienza. Si vede la mano dell'allenatore e la squadra lo sta seguendo".

Che cosa ci dobbiamo aspettare da Castrovilli che lei ha allenato?

"Gaetano l'ho avuto e giocava un po' più verso l'esterno. A Firenze ha fatto stagioni buonissime, è arrivato in Nazionale e da lui ci si aspetta sempre di più perché ha le qualità e la forza per fare meglio. Non è al top della forma adesso, ma c'è tempo e deve dare di più. Ho grande fiducia che Italiano riesca a migliorarlo per farlo diventare quel giocatore che tutti avete visto".

Ha le qualità per fare l'esterno Castrovilli anche in Serie A?

"Per me può giocare in tutti i ruoli perché la gamba ce l'ha. L'esigenza della squadra e dell'allenatore fa sì che giochi in quel ruolo, ma è bravo anche nell'uno contro uno. In mezzo al campo ci vogliono dei tempi diversi di gioco, non è così semplice. Sull'esterno forse con movimenti coordinati sarebbe un compito più leggero. Se serve in mezzo al campo alla Fiorentina Italiano fa bene ad utilizzarlo lì, ma ha le qualità per fare l'esterno".

Che cosa ne pensa del reparto difensivo della Fiorentina?

"E' una buona difesa. Bisogna poi fare un discorso generale perché il reparto deve essere aiutato, il calcio è cambiato ed i difensori giocano molto e sono così meno lucidi. Mi pare comunque abbastanza solida la difesa anche se si può sempre migliorare. Ci vorrà un po' di tempo a Italiano, ha iniziato questo percorso solo due mesi e mezzo fa".

Come mai Callejon non sta rendendo al top?

"A Napoli segnava un po' di più, ma forse c'erano situazioni diverse di gioco e poi il tempo passa per tutti. Gaetano ha gamba, è giovane e per questo mi piacerebbe vederlo a volte esterno, ma Callejon ti può sempre aiutare. Per me Castrovilli non ha problemi a giocare esterno a destra o a sinistra così come non li ha a giocare mezzala destra o mezzala sinistra. E' un calciatore che strappa".

Che Spezia si troverà davanti la Fiorentina?

"E' una squadra che gioca. Dal punto di vista tecnico e di qualità la Fiorentina ha qualcosa in più, ma sono sempre partite difficili. Lo Spezia affronta tutti a viso aperto, ma soprattutto in Serie A l'aspetto tecnico è importante e i viola sono nettamente superiori".