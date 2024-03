MANCINI, De Rossi ha portato serenità all'ambiente

FirenzeViola.it

Con Daniele De Rossi nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Brighton c'è anche Gianluca Mancini. Queste le parole del centrale giallorosso riportate da TMW, a qualche giorno dalla sfida in campionato contro la Fiorentina: "Il fatto di sapere ricoprire più ruoli è un vantaggio per me stesso e la squadra. Con Fonseca l'ho fatto perché mancava tutto il centrocampo. A oggi, siamo in parecchi a centrocampo, in difesa siamo tanti, tutti forti e secondo me è giusto così: alza il livello di allenamento. Poi sta al mister prendere le sue decisioni. L'importante è allenarsi forte e andare forte la domenica e il giovedì per la Roma".

Cosa ha portato De Rossi?

"Il mister ha portato freschezza, perché quando c'è un cambiamento ha portato idee nuove, del suo calcio. Noi calciatori cerchiamo di capire quello che ci chiede, lo stiamo capendo, anche se non abbiamo fatto ancora nulla, perché in due mesi non vinci campionati o competizioni. Ogni allenatore ha le proprie idee. Una cosa che ha portato è un po' la serenità che ci poteva mancare, ma non per Mourinho, ma perché i risultati non stavano andando bene. Quindi ha lavorato sulla nostra testa e quando l'ha messa a posto ci ha dato le sue idee e da lì siamo partiti".

Come hai vissuto il passaggio alla difesa a 4?

"Mi sono trovato bene, perché come ho detto più volte i nostri compagni e io abbiamo giocato a quattro. Capire e credere in quello che ti dice l'allenatore e cercare di assimilare in fretta quello che ti chiede. Non è la difesa a quattro che ti ha portato a vincere 6/7 partite, ma è un insieme di cose. A volte non domini e vinci, a volte domini e porti a casa 0 punti. L'importante è che tutti i giocatori tirano dritti verso un obiettivo".

Come sta con la pubalgia?

"La portavo avanti da tempo. Sapete benissimo il periodo passato tre mesi fa, in cui non avevamo difensori disponibili. Ho dovuto stringere i tempi, ma non voglio passare da eroe. Quando è arrivato il mister ho preso il giallo a Milano e ho avuto la possibilità di stare fermo 10-12 giorni e con un percorso di cure e palestra sono arrivato a un punto in cui non sento più il dolore".