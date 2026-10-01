Mancini su Bianchedi: "Ci manca, con noi è stata perfetta. Commissariamento? Malagò tranquillo"
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Non solo calcio. Al ct Roberto Mancini, pur alla vigilia di una gara importante come Francia-Italia, non potevano mancare domande sul caos Federazione a partire dalle dimissioni della capodelegazione Diana Bianchedi: "Ci dispiace tanto per lei, ci manca e glielo abbiamo detto: non è stata tanto tempo qui, ma da ex campionessa è stata perfetta con noi. E siamo dispiaciuti" ha affermato il commissario tecnico.
Mancini ha poi parlato del possibile commissariamento della Federazione: ""Quando si lavora si ha bisogno di stabilità e tranquillità ma le abbiamo. Oggi ho parlato col presidente (Malagò, ndr) ed era tranquillo, voleva sapere della partita".
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