MANC. CITY, Fissato il processo per le violazioni al FPFI

Fonte: Calcio e Finanza

FirenzeViola.it

© foto di Uefa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico "Daily Mail", il processo in cui si affronteranno il Manchester City e la Premier League è stato fissato per la fine del prossimo anno. Il massimo campionato inglese ha accusato il club di Pep Guardiola di 115 presunte violazioni delle regole del Fair Play Finanziario Inglese. La conclusione della vicenda, che inizialmente era stata fissata per l'autunno del 2024, dovrebbe invece arrivare alla fine della prossima stagione, quando scadrà il contratto dell'allenatore spagnolo con la società mancuniana. Ovviamente se una delle parti in causa non dovesse essere contenta della sentenza, potrà procedere ad un ricorso in appello.

Le accuse riguardano problemi sulla rendicontazione finanziaria e la mancanza di collaborazione ad un'indagine della massima serie inglese nel 2018. Secondo il quotidiano britannico "The Times", vista la penalizzazione di dieci punti per l'Everton a causa di illeciti finanziari, la minaccia di una penalizzazione, o addirittura della retrocessione automatica, sembrerebbe concreta sia per il Manchester City che il Chelsea. Ovviamente se le accuse fossero provate da parte della commissione indipendente.