Ufficiale Maldini è un nuovo giocatore dell'Atalanta. 14 milioni il costo dell'operazione

Daniel Maldini è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Oggi è arrivata l'ufficialità del passaggio dell'attaccante classe 2001 dal Monza al club bergamasco. I nerazzurri hanno acquistato il figlio d'arte ex rossonero a titolo definitivo per una cifra complessiva di 14 milioni di Euro. 7 di questi 14 milioni andranno al Milan che aveva mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Un'ufficialità questa che potrebbe risultare utile anche per la Fiorentina.

L'Atalanta infatti per lasciare partire definitivamente Zaniolo per Firenze doveva prima trovare il suo sostituto. Di seguito il comunicato ufficiale del club orobico: "AC Monza comunica che Daniel Maldini si trasferisce all’Atalanta a titolo definitivo. Arrivato in Brianza nel gennaio 2024, l’attaccante ha collezionato 32 partite e 7 reti con i biancorossi. Grazie al suo rendimento con la maglia del Monza si è conquistato la prima convocazione ufficiale con la Nazionale maggiore italiana, diventando lo scorso 14 ottobre il secondo giocatore nella storia del Club a esordire in azzurro. Un anno pieno di emozioni vissute insieme: grazie Daniel e un affettuoso in bocca al lupo per questa nuova avventura".