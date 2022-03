MALAGÒ, La strada presa da Firenze è la migliore

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato a Sky Sport a margine della presentazione del progetto del nuovo stadio Franchi di Firenze: "Negli ultimi anni più di 400 stadi sono stati costruiti ex novo o ristrutturati e solo 4 nel nostro paese. Ci dobbiamo interrogare. Non deve più succedere, siamo in grande ritardo e l'importante è aver voglia di recuperare. La strada presa da Firenze è la migliore. Così facendo si libera anche di un sacco di dinamiche locali, di opposizioni e maggioranza. Si è trasferito a una commissione terza, la decisione. Ora bisogna mettere tutto a terra, ma le premesse sono quelle di aggredire l'argomento. L'importante è che sia stato fatto il primo passo".

L'Italia andrà al Mondiale?

"L'elemento che ci aiuta in questa attesa delle due gare, augurandoci che siano due, è l'ottimismo di Mancini. Perché sa di cosa parliamo e lo ha fatto anche sull'Europeo".