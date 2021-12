MADDALONI, Cannavaro vorrebbe essere a Firenze

L'allenatore Massimiliano Maddaloni, reduce dall'esperienza sulla panchina del Siena, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio.

I tempi sono maturi per vedere Cannavaro in panchina in Serie A?

"Dato che ha allenato in Cina si ha sempre la sensazione che non sia pronto. In qualsiasi altra parte del mondo invece c'è più facilità a far allenare i giovani, quelli che hanno imparato dai grandi allenatori. Per me ha tutta la possibilità di allenare nel campionato italiano e nelle sue parole ho letto il rammarico di non aver potuto allenare la Fiorentina, oggi sarebbe contento di essere là".

Chi il giocatore che l'ha più impressionata in questi primi mesi di Serie A?

"Direi Vlahovic, dimostra di essere un signor goleador ma anche di avere una personalità molto forte. A Firenze ha una situazione non facile ma gioca ogni partita da calciatore vero, è quello che più mi ha impressionato".