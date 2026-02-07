Ufficiale

Barcellona, il club catalano si ritira dal progetto SuperLega

Barcellona, il club catalano si ritira dal progetto SuperLegaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:15News
di Redazione FV

Il Barcellona si è ritirato ufficialmente dal progetto della SuperLega. Si evince così infatti da un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale dallo stesso club catalano. Questo il testo completo: "L'FC Barcelona comunica di aver formalmente notificato oggi alla European Super League Company e ai club che ne hanno fatto parte il suo disimpegno dal progetto della Super League europea".