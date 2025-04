Lutto nel mondo del calcio: l'ex Parma Bolaño scompare a 47 anni per un infarto

È di stamani una triste notizia che arriva dal Sudamerica: è scomparso all’età di 47 anni Jorge Bolaño, ex centrocampista colombiano che ha vestito le maglie di Parma, Lecce, Sampdoria e Modena durante la sua carriera in Italia. L’ex calciatore è stato colpito da un infarto improvviso a Cúcuta, sua città natale, mentre partecipava alla festa di compleanno di un parente. Il malore è stato fatale e, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare.

Gran parte della carriera professionistica di Bolano si è svolta in Italia. Cresciuto calcisticamente nell’Atlético Junior, Bolaño è approdato in Italia nel 1999, acquistato dal Parma. Nel 2002/2003 ha giocato in prestito alla Sampdoria, per poi tornare ai ducali. Un nuovo prestito lo ha portato al Lecce nel 2004, seguito da altre tre stagioni al Parma. Nel 2007 si è trasferito al Modena, ultima esperienza italiana prima del rientro in Colombia, dove ha chiuso la carriera nel Cúcuta Deportivo. Con la Nazionale colombiana ha preso parte al Mondiale di Francia 1998 e ha conquistato l’argento alla Gold Cup del 2000 negli Stati Uniti. In Italia, Bolaño ha vinto la Supercoppa Italiana nel 1999 e la Coppa Italia nella stagione 2001-2002.