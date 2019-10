LUTTO, Morto Luca Zeni del ClubSettebello. Tifosi...

Lutto nel tifo viola: Luca Zeni, uno dei leader del ClubSetteBello è scomparso. A darne il triste annuncio lo stesso gruppo del tifo viola sulla propria pagina Facebook ufficiale, di seguito il comunicato ufficiale: "Stanotte ci ha lasciato Luca, Lucone, lo Zeni... Potevamo chiamarlo come volevamo... Per chi ha vissuto quegli anni era comunque il “presi”dente... Noi de viola club ci stringiamo al dolore della famiglia e lo ricordiamo come una delle più belle persone che hanno frequentato il nostro ambiente... La tua Ceres la tua voglia di vivere il Settebello ma soprattutto il tuo “rutto libero” nessuno se lo scorderà.. Un abbraccione presi... Salutaci tutti

Il tuo 7bello".