LUTTO, Morto Kobe Bryant: il tweet della Fiorentina

Kobe Bryant è morto, rimasto vittima di un incidente occorso all'elicottero privato in cui viaggiava, accompagnato da almeno tre persone oltre al pilota, a Calabasas. La notizia, diffusa da TMZ, è stata confermata poco più tardi dalla polizia di Los Angeles: una volta precipitato al suolo, il velivolo si è incendiato, costando la vita degli occupanti. Questo il tweet viola in memoria del cestista. Questo il tweet con cui la Fiorentina ha voluto omaggiarne la memoria: "Riposa in pace Kobe Bryant, i nostri pensieri alla famiglia in questi momenti difficili". Ricordiamo che da giovane Bryant era cresciuto tra Pistoia e Firenze.

Rest in Peace, Kobe Bryant.

Our thoughts are with the family at this difficult time. #KB24 — ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) January 26, 2020