LUTTO, Morto Hugo Sotil: fu 'spalla' Cruijff nel Barça

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Il calcio peruviano è in lutto. E' scomparso all'alba di oggi Hugo Sotil, 75 anni, protagonista con Teofilo Cubillas e Hector Chumpitaz di quella nazionale peruviana che fece bene ai Mondiali del 1970, eliminata nei quarti di finale dal Brasile di Pelé poi campione. Dal 1973 al 1977 il 'Cholo' Sotil giocò in Europa nel Barcellona, dove fece coppia a centrocampo o attacco (erano gli anni del calcio totale) con Johan Cruijff, assieme al quale vinse in 'blaugrana'' la Liga del 1974 mostrando un'ottima intesa con il fuoriclasse olandese, del quale era amico anche al di fuori del campo. Di quel campionato rimane il ricordo di una vittoria del Barça per 5-0 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, e in quella partita Sotil segnò un gol di testa. Dopo che non gli venne conferita, come invece gli era stato promesso, la cittadinanza spagnola lasciò il Barcellona e tornò in patria per giocare con l'Alianza di Lima, con cui vinse due campionati.

In nazionale fu suo il gol che, nel 1975, diede al Perù la vittoria per 1-0 nella finale della Coppa America contro la Colombia. "Riposa in pace, 'Cholo'", è il messaggio di cordoglio espresso dal Barcellona sui social appresa la notizia della morte di Sotil. Poi il Barça ha postato anche una foto di Cruijff e Sotil insieme su una moto e la didascalia "Indimenticabili". E in effetti i due così sono stati per chi ha vissuto, e amato, il calcio di quegli anni. (ANSA).