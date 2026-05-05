Lukaku tornato a Napoli ma per oggi seduta individuale

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Romelu Lukaku è rientrato a Napoli, dopo l'assenza e le polemiche delle scorse settimane, ma per oggi si è allenato a parte. A chiarirlo è il Napoli stesso nel report della giornata azzurra: "SSC Napoli Training Center- Dopo il pareggio di Como, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato, lunedì alle 20:45 al Maradona contro il Bologna. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato una sessione di ripresa. Romelu Lukaku è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto un lavoro individuale".

Anche l'agente di Lukaku ha confermato il rientro a Dazn belga: "Lukaku è tornato a Napoli come previsto, ricomincerà a lavorare con la squadra ora che è in forma e poi ovviamente deciderà mister Conte cosa fare con Romelu”.