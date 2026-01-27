Luciano Moggi: "La Fiorentina si salverà, le altre sono inferiori"

Luciano Moggi: "La Fiorentina si salverà, le altre sono inferiori"
Luciano Moggi ha parlato a TMW della corsa alla salvezza: “La Fiorentina si salverà. Le altre squadre sono di livello inferiore".

Mentre lo Scudetto a chi andrà?
"Se l'Inter va fuori dalla Champions lo vince. Altrimenti, dico Milan".

Il Napoli è ormai fuori dalla corsa?
"Può anche darsi che si riprenda. Magari fa uno-due risultati positivi, torna l'autostima e la squadra riparte. Al Napoli manca Lukaku, ma ha perso anche tanti altri calciatori per via degli infortuni. Vedo la squadra affaticata".