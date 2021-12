LUCI, Tornato a Livorno per stare vicino a mio figlio

Andrea Luci, centrocampista che ha rescisso con la Carrarese per tornare a Livorno, ha rilasciato qualche battuta al TgR Rai Toscana spiegando anche perché ha preso questa decisione: "Avrei voluto finire la stagione a Carrara ma per motivi familiari sono dovuto tornare a casa. Mio figlio Marco ha una malattia generativa senza cure, quindi crescendo ha più bisogno. Era giusto che mia moglie non dovesse affrontare tutto questo da sola.

Tornare al Livorno? La scorsa stagione la società aveva deciso di non tenermi e per me era stato un grande dispiacere perché ho sempre detto che avrei voluto finire la mia carriera in amaranto. Per il 2022 il mio sogno è che trovino una cura per mio figlio, così che possa avere una vita più serena".