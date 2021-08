LUCCHESI, Vlahovic? Con offerta shock lui accetta

Ospite di TMW Radio, Fabrizio Lucchesi, direttore generale del Monterosi, ha raccontato la sua nuova avventura, parlando anche del prossimo campionato di Serie A: “Ho conosciuto il presidente Luciano Capponi casualmente qualche mese fa. Viene da Formello, è nato un rapporto straordinario. Mi sento di lavorare più per lui che per il Monterosi. Nella mia vita ho fatto tante sfide, e la maggior parte sono andate bene. Ora vivo questa favola, ho fatto una scelta di vita e sono contento”.

Sulla Fiorentina che c'è da dire? “Mi aspettavo una Fiorentina lenta per il cambio di allenatore a inizio luglio, con colpevole ritardo. Che facessero più mercato me lo aspettavo, ora arriverà la priorità e in generale il mercato è partito lento. Mi auguro abbiamo le idee chiare, da dopo Ferragosto non si scherza più”.

È il mercato della grandi punte. Vlahovic sembra la Fiorentina lo stia gestendo, che tempistiche ci saranno? “Noi o non sappiamo qualcosa che il management della Fiorentina sa, oppure il rischio che arrivi l’Atletico Madrid con 60 milioni c’è. Se arriva una offerta shock il calciatore accetta, e ti mette in crisi il mercato. Mi auguro siano più avanti di quanto sappiamo, poi gli attaccanti sono sempre più ricercati. Chi li ha o li vende a prezzi folli come Lukaku oppure se li tiene. Spero la Fiorentina l’abbia blindata l’operazione”.