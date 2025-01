LUCCHESI, A segno nel 2-1 della Reggiana sul Palermo

FirenzeViola.it

C'è lo zampino anche di Lorenzo Lucchesi, giovane difensore di proprietà della Fiorentina, nella vittoria della Reggiana per 2-1 sul Palermo. Il classe 2003 sbarcato la scorsa estate in Emilia in prestito dai viola, è stato abile a segnare su corner e battere Sirigu con la seconda segnatura stagionale, fondamentale per la sua squadra per raccogliere 3 punti contro i siciliani e allontanare così le zone meno nobili della classifica avvicinandosi alla zona playoff. Segno di una stagione da protagonista del ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e pronto la prossima estate a giocarsi una chance per essere confermato a Firenze.