LUCCA, Se parte Nzola è lui il preferito in attacco

Domani sarà il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto di Moise Kean. L'attaccante azzurro, che si legherà al club viola per i prossimi 5 anni con un ingaggio di circa 2,2 milioni a stagione, non sarà però, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l'unico acquisto della sessione dei gigliati nel reparto offensivo. Dopo il mancato arrivo di Zaniolo che ha preferito trasferirsi a Bergamo, la Fiorentina è pronta a tornare alla carica per Lorenzo Lucca. L'Udinese però non vorrebbe cedere il suo attaccante per valorizzarlo in questa stagione e cederlo a peso d'oro la prossima estate. Per far cambiare idea alla società della famiglia Pozzo servono più di 20 milioni, ovvero una cifra maggiore di quella già investita, potenzialmente 18 milioni, per Kean. Ecco che allora la trattativa potrebbe sbloccarsi solo in caso di addio di M'Bala Nzola. La partenza dell'angolano aprirebbe spazio in avanti e, soprattutto, porterebbe denaro nelle casse viola da reinvestire sul mercato. Lucca a Firenze andrebbe a svolgere il ruolo svolto da Djuric a Monza nello scacchiere di Palladino, ovvero la punta centrale di peso in un 3-4-3 o 3-4-2-1 con Kean, o Beltran, e Nico alle sue spalle.

Sempre nel reparto offensivo rimane aperta la pista Colpani. Il calciatore del Monza, più simile a Zaniolo per posizione in campo, porterebbe alla squadra di Palladino, che lo ha allenato la stagione scorsa, estro e qualità sulla trequarti. La Fiorentina ha proposto ai brianzoli un prestito on

eroso con dirittto di riscatto a 10 milioni. Una proposta che Galliani e i suoi non hanno neanche preso in considerazione, il prezzo fissato per Colpani è tra i 15 e i 18 milioni. Ecco allora che i viola sono in una situazione di stop sia per Lucca che per Colpani. Una pausa di riflessione per capire dove affondare il colpo là davanti.