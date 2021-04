LOTITO, Caos tamponi: 12 mesi di stop. Out da Figc

La Corte d'appello federale inasprisce le pene per la Lazio e il presidente Claudio Lotito sulla questione tamponi. La durata dell'inibizione passa dai 7 mesi avuti in primo grado a 12 mesi, circostanza che lo taglia fuori a a vita dal governo del calcio. Considerati i 2 mesi di inibizione che Lotito aveva ricevuto nel 2012 per "agentopoli", si superano abbondantemente i 12 mesi più un giorno di squalifica che determinano da regolamento la decadenza da tutti gli incarichi federali e l'impossibilità di essere eletti in futuro. Confermati invece i 12 mesi che il Tribunale federale aveva inflitto ai due medici Pulcini e Rodia, mentre la multa per il club è salita da 150 a 200 mila. Come annunciato già in passato, adesso il club si appellerà al Collegio di garanzia presso il Coni, ultimo grado di giudizio. Lo scrive la Gazzetta.it.