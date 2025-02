Loris Alessandro Bonesso: "Cairo non ha fatto nulla, mentre Commisso il Viola Park"

Loris Alessandro Bonesso, ex attaccante del Torino, ha parlato a Torinogranata.it dell'operato di Urbano Cairo: "Lui si bea di essere il più longevo presidente della storia del Torino, però non ha fatto assolutamente nulla. Ma se non è più il calcio di una volta allora che faccia vedere quello di oggi. Prendiamo ad esempio l’Empoli, dico l’Empoli, ha il suo centro sportivo con il settore giovanile che si allena accanto alla prima squadra e c’è collegamento, c’è il sentore della maglia che ti fa dire che te la senti addosso. Ma Cairo a tal proposito cosa ha fatto? Zero.

Il Robaldo, dopo anni che è stato dato in concessione al Torino, è forse stato ultimato? Non mi risulta ancora. Commisso è arrivato alla Fiorentina nel giugno del 2019 e a luglio 2023 il Viola Park, anche se non ancora del tutto ultimato, era operativo e utilizzabile dalla prima squadra e dalle giovanili. Il Bologna ha il suo centro sportivo così pure l’Atalanta che lo ha da anni e sul quale hanno continuato a lavorarci e negli anni è stato migliorato. Non sto facendo esempi parlando di Milan, Inter, Juventus o di Lazio e Roma, ma di club che possono essere equiparati al Torino come bacino di tifosi".