Lorenzo Amoruso: "Avvio deludente, vedo tanta confusione. Difficile cambiare subito mentalità"

vedi letture

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di TmwRadio durante la trasmissione "Maracanà". Queste le sue parole relative all'avvio di stagione del club gigliato: "E' molto deludente ma credo che sia difficile dare colpe ai singoli. Vedo tanta confusione. C'è una scusante, ma che pesa. E' il cambio di mentalità, che non è qualcosa che riesci a fare subito. Lo scorso anno giocava molto bassa e ripartiva, quest'anno è cambiata l'idea di Pioli, vuole fare un gioco più manovrato ma questo ti porta ad aprirti. Se non sei bravo nel momento in cui perdi palla, è un problema.

A inizio stagione hai 4-5 partite di credito, ma la Fiorentina lo sta finendo. E avrà partite ancora pesanti. Sembrano tutti stare in alto mare ed è un problema. Lui vuole andare con i 3 dietro, ma poi dopo dovrà rispondere anche lui su questo se non va. Voglio capire da come si riparte col Como. Sarà l'avversario migliore da affrontare, per mentalità se la giocherà e non si giocherà in spazi ristretti. E lì starà ai calciatori della Fiorentina far vedere di che pasta sono fatti".