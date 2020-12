LO MONACO, Il Papu lo vedrei bene in maglia viola

Il consigliere federale e dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a TMW Radio per parlare del futuro del Papu Gomez: "La frattura sembra insanabile, e credo che la soluzione sia mandarlo via anche perché lui tiene molto a mantenere la Nazionale argentina. Però l'Atalanta non lo darà via a zero, meno di 10 milioni non li accetta, e sarà per chi lo vuole davvero perché secondo me tra una richiesta pluriennale del giocatore e tutto diventa un'operazione da 25 milioni".

A chi servirebbe?

"Farebbe comodo a tutti, lui inventa gioco. Aveva già allora la caratteristica di entrare in mezzo al campo per dettare il gioco, ma attaccava pure la profondità. Ora è diventato bello da vedere e utile per chi ce l'ha in organico. Uno del genere, per esempio, starebbe benissimo alla Fiorentina...".

Sembrano più orientati alla punta.

"In questo momento ha bisogno di rivisitare il mercato su più ruoli. Ok la punta centrale ma anche qualche intervento su altri settori di campo andrà fatto. Gomez è uno che si prende responsabilità, gestisce e crea il gioco: farebbe comodo".

Che attaccante prenderebbe se fosse nella Fiorentina?

"Considerando che non penso abbiano risorse economiche esagerate da investire in questo momento, credo andranno su un giocatore pronto e affidabile. Magari un prestito...".

Estero o Italia?

"Penso che in Serie A non ci siano opportunità. Sento parlare molto di Milik, ma è un'operazione importante e definitiva. Si mette in preventivo di spendere non meno di 30 milioni... Un nome che mi viene per la Fiorentina è Origi del Liverpool. Faccio fatica a pensare che se ne privino, ma non gioca con una continuità mostruosa. Una di quelle operazioni che potresti tentare, e che una volta chiusa potrebbe portare benefici importanti".

Alario del Leverkusen?

"Li chiamiamo usati sicuri, giocano in squadre europee di spessore. Diverso è per chi prendi dal Sudamerica, lì ci vuole tempo per potersi inserire".