LIVERPOOL, Non solo Amrabat: per la mediana c'è Kamara

Il Liverpool sta cercando rinforzi per la mediana ed ha messo nel mirino anche Sofyan Amrabat come ribadito anche oggi. Ma non è l'unico nome seguito e la dirigenza dei Reds ha messo gli occhi anche su un francese che conosce la Premier.

Come riporta Footmercato si tratta di Boubacar Kamara, centrocampista classe '99 dell'Aston Villa. Il francese è reduce da una stagione in cui ha collezionato 27 presenze con i Villans, di cui 24 da titolare. Ha un contratto fino al 2027 con il club di Birmingham e piace molto a Klopp, ma il suo attuale tecnico Unai Emery non vuole lasciarlo partire in quanto punto cardine del suo scacchiere.