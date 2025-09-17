Limitazioni fuori dal Franchi in vista di domenica: divieto di vendita di alcolici

In vista della partita di domenica 21 settembre tra Fiorentina e Como, che si svolgerà allo stadio Franchi, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha stabilito il divieto di vendita di alcolici e del possesso di qualsiasi tipo di bomboletta contenente spray urticante. Dalle ore 14:00 fino alle ore 21:00 del 21 settembre è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di tutte le bevande in contenitori di vetro o lattine all’esterno dello stadio.

Le attività commerciali che rientrano nel divieto sono quelle della seguente area: piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via del Campo D’Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l’Africo, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi e viale Volta. Sempre nelle stesse zone è vietato anche il possesso di bombolette spray contenenti sostanze urticanti. Lo riporta FirenzeToday.it.